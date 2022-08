Zagłębie Lubin rozpoczyna walkę o Puchar Polski. Pierwszy mecz zagra z IV-ligowcem. Czy mamy się czego obawiać?

Nastroje wśród kibiców Zagłębia nie są najlepsze, po siedmiu kolejkach zespół "miedziowych" znajduje się na czternastym miejscu w tabeli i choć do czwartej pozycji drużynie brakuje jedynie trzech punktów, to kibice w mediach społecznościowych często podnoszą temat braku widocznej poprawy jakości gry w stosunku do roku ubiegłego, który zakończył się nerwową walką o utrzymanie w końcówce sezonu. Wygrana ze Startem Jełowa nie jest szansą na odbudowanie zaufania kibiców, jednak przegrana może znacznie podsycić napiętą atmosferę w klubie.

Początek meczu dzisiaj 30.08.2022 o godzinie 17:30.