Dzisiaj są kluczowymi postaciami reprezentacji Polski. Swoją historię wiążą z Zagłębiem Lubin. Kim są? Zobaczcie sami!

Od wielu lat Zagłębie Lubin wypuszcza ze swoich struktur wielu piłkarzy. Przez klub przewinęło się również wielu trenerów, którzy w pewnym stopniu zapisali się na kartach historii "Miedziowych". Jako, że dzisiaj reprezentacja rozegra pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w Katarze, przedstawiamy sylwetki osób, które w swojej karierze reprezentowały barwy lubinian, a teraz powalczą w Mistrzostwach Świata.

Piotr Zieliński (środkowy pomocnik)

Choć przygoda Piotra Zielińskiego w Zagłębiu Lubin była zdecydowanie krótsza od tej, którą mogliśmy zaprezentować w przypadku Krzysztofa Piątka, to klub z Lubina zdecydowanie ma się czym chwalić. To właśnie tego zawodnika możemy nazwać pełnoprawnym wychowankiem Zagłębia. Dlaczego? Już w wieku 11 lat trafił on do lubińskiego zespołu z Orła Ząbkowice, gdzie młody talent stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W Lubinie rozgrywał on mecze w drużynach juniorskich i już tam przyciągał wzrok wielu ekspertów. Systematycznie był bowiem powoływany do młodzieżowych drużyn reprezentacji Polski. Po niecałych trzech latach w Lubinie Piotr Zieliński został włączony do drużyny rezerw, gdzie grał przez blisko rok. Prezentowane umiejętności i nieszablonowe zachowania na boisku sprawiły, że młodym zawodnikiem zainteresował się włoski klub Udinese. Chociaż Piotr Zieliński nie zaliczył występów w pierwszej drużynie Zagłębia Lubin, to teraz jest jednym z zawodników, którzy inspirują młodych lubinian do ciągłego rozwoju. Były zawodnik "Miedziowych" jest teraz jednym z tych, od których każdy trener reprezentacji Polski rozpoczyna układanie składu na kolejne mecze.

Krzysztof Piątek (Napastnik)

Krzysztof Piątek to wychowanek Lechii Dzierżoniów, który w lutym 2013 roku przeszedł z tego zespołu do Zagłębia Lubin. Kwota, którą zapłacił nasz klub za Piątka to 12 tysięcy euro. Początek jego kariery w barwach "Miedziowych" to występy dla drugiej drużyny lubinian oraz dla zespołu u19. Według informacji zamieszczonych na stronie transfermarkt.pl, w Zagłębiu II Lubin Krzysztof Piątek rozegrał jeden mecz, w którym strzelił bramkę. W młodzieżowej drużynie u19 rozegrał on dwa mecze, jednak w tych spotkaniach nie wpisał się na listę strzelców, ani też asystujących. Po niecałym roku rozwoju w drugim zespole oraz w drużynie u19 Krzysztof Piątek został pełnoprawnym zawodnikiem pierwszej drużyny. Lubinian reprezentował w 6 spotkaniach Pucharu Polski, gdzie do siatki trafiał 3 razy, dla miedziowych rozegrał również 30 meczów w 1 lidze, podczas których strzelił 8 bramek i zaliczył 4 asysty. Był to rok, w którym "Miedziowi" zaraz po spadku do 1 ligi, pod wodzą trenera Piotra Stokowca zdominowali pozostałe drużyny i bez problemu wrócili do Ekstraklasy. Na najwyższym szczeblu Krzysztof Piątek rozegrał w naszej drużynie 42 mecze, w których do siatki trafiał 7 razy i zaliczył 5 asyst. W 2016 roku zawodnik trafił do Cracovii Kraków, z której później szybko został sprzedany do włoskiej drużyny FC Genoa. Następnymi drużynami Krzysztofa Piątka były zespoły AC Milanu, Herthy, Fiorentiny, czy Salernitany. Aktualnie były napastnik "Miedziowych" znajduje się na zgrupowaniu reprezentacji i ma duże szanse na występ podczas Mistrzostw Świata w Katarze.

Czesław Michniewicz (trener)

Do Zagłębia Lubin trener Czesław Michniewicz trafił z Lecha Poznań, który nie był już zainteresowany usługami szkoleniowca. Lubiński klub podpisał z nim kontrakt w roku 2006 i z pewnością tym ruchem rozpoczął okres świetności "Miedziowych". Skąd taki wniosek? Kiedy trener Czesław Michniewicz przejmował lubińską drużynę, nasz zespół zajmował on jedno z miejsc w dolnej połowie tabeli. Nikt w tym momencie nie spodziewał się, że już niedługo nadejdzie jeden z najlepszych okresów w historii Lubina. Jak wielokrotnie w wywiadach wspominał Michniewicz, po swoim pierwszym meczu w roli trenera Zagłębia, kiedy to nasza drużyna zmierzyła się na wyjeździe z Koroną Kielce, powiedział on do zawodników, że Zagłębie zostanie mistrzem kraju. Słowa okazały się proroctwem, bo w roku 2007 "Miedziowi" zostali najlepszą drużyną w krajowych rozgrywkach zdobywając Mistrzostwo Polski. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw, jednak z pewnością był to jeden z najjaśniejszych momentów w historii Zagłębia Lubin. Dzisiaj Czesław Michniewicz jest trenerem reprezentacji Polski, na którym spoczywa odpowiedzialność za wyniki, które osiągnie nasz zespół na Mistrzostwach Świata w Katarze.

