"Kick to Africa" - Zagłębie Lubin wyśle piłki do Kamerunu. Potrzebna pomoc kibiców

Osoby związane z Lubinem wymyśliły akcję "Kick to Africa"

W Afryce piłki są bardzo potrzebne. Często młodzież gra tam zwiniętymi szmatami czy też czymkolwiek co może imitować kształt piłki byle tylko pokopać. Wiem o tym, że często grają też na boso, przez co mają zranione stopy, więc tego sprzętu w Afryce potrzeba naprawdę sporo - mówi Ryszard Roszak pomysłodawca akcji.

„Kick to Africa” to akcja charytatywna, której głównym założeniem jest przesłanie piłek dla najbiedniejszych obywateli Kamerunu. Od kilku lat w pomoc afrykańskim dzieciom angażują się ludzie związani z naszym miastem m.in. ks. Artur Bartol, ks. Henryk Juszczyk czy Ryszard Roszak. Ostatni z nich jest pomysłodawcą akcji "Kick to Africa"

W akcję włączyło się Zagłębie Lubin, które wyznaczyło ambasadora

Ambasadorem akcji z ramienia Zagłębia Lubin został grający w zespole "Miedziowych" Senegalczyk Cheikhou Dieng. To właśnie on występuje w promującym akcję wideo, które możecie zobaczyć poniżej

Z radością wsparliśmy inicjatywę podjętą przez Pana Ryszarda Roszaka i stworzyliśmy akcję „Kick to Africa”. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele pomocy potrzebują najbiedniejsze dzieci mieszkające w Afryce. Z ramienia naszego Klubu ambasadorem akcji został Senegalczyk – Cheikhou Dieng. Z tego miejsca chciałabym zachęcić wszystkich kibiców Zagłębia do wsparcia akcji. Gorące podziękowania składamy również naszemu sponsorowi technicznemu, firmie R-Gol oraz Stowarzyszeniu „Zagłębie Fanatyków” za pomoc w realizacji przedsięwzięcia oraz Panu Ryszardowi Roszakowi za inspirację do realizacji pomysłu – mówi Dyrektor Sprzedaży Zagłębia Lubin S.A., Magdalena Berkowska.

Zagłębie Lubin prosi kibiców o wsparcie. Jak możemy pomóc?

Każdy kibic "Miedziowych" może dołożyć swoją cegiełkę do akcji "Kick to Africa". Aby to zrobić, należy udać się do oficjalnego sklepu "Miedziowych, który znajduje się w galerii Cuprum Arena. Właśnie tam można zakupić piłkę, na której możemy złożyć swój podpis. Piłkę z autografem wrzucamy do specjalnego, przygotowanego na potrzeby tej akcji, kosza. Do sklepu można przynieść również własną piłkę, jednak trzeba pamiętać, aby była ona nowa i przez nas podpisana.