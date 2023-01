Sportowe ferie z RCS w Lubinie. Moc ciekawych atrakcji Anna Ickiewicz

Sportowe Ferie RCS to przedsięwzięcie skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu aktywne, ale przede wszystkim atrakcyjne spędzenie zimowej przerwy w szkole. Przygotowana przez nas oferta umożliwia dzieciom i młodzieży bezpłatny dostęp do obiektów i zajęć sportowych oraz organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów i turniejów.