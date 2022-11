Pierwszy nokaut Konrada Czajkowskiego, mieszkańca gminy Lubin, w zawodowych walkach! Piotr Michalczyk

Chociaż Konrad Czajkowski wygrał już po raz drugi, to pierwszy raz udało mu się to przez nokaut. Zwycięstwo w świetnym stylu nastąpiło podczas odbywającej się w Lubinie gali Polsat Boxing Promotion 12. Młody zawodnik ze Składowic po konfrontacji nie krył zadowolenia i podziękował tym, którzy przyczynili się do jego zwycięstwa.