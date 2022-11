[Ekstraklasa] Zagłębie Lubin zagra ze Stalą Mielec. Piotr Stokowiec utrzyma posadę?

Trener Zagłębia Lubin próbował ugasić pożar, jednak użył do tego benzyny

Gorąca atmosfera panuje w ostatnim czasie wokół Zagłębia Lubin. W klubie wybuchł pożar, który spowodowany jest czterema porażkami z rzędu, z czego jeden, to przegrana z 2-ligowym Motorem Lublin. Po ostatniej porażce z Cracovią Kraków trener "Miedziowych" postanowił go ugasić, jednak wydaje się, że do tego celu użył benzyny. Chodzi o sytuację, która miała miejsce tuż po meczu z "Pasami", kiedy to lubińscy piłkarze wraz z całym sztabem szkoleniowym oraz prezesem klubu zostali wezwani pod trybunę najzagorzalszych kibiców "Miedziowych". W trakcie rozmowy Piotra Stokowca z kibicami z jego ust padły słowa, które echem odbiły się w całej piłkarskiej Polsce.