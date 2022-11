Ci zawodnicy Zagłębia Lubin są powoływani do swoich reprezentacji. Świetlana przyszłość "Miedziowych"?

Zagłębie Lubin ma jedną z najlepszych akademii. Świadczą o tym powołania!

Zawodnik Zagłębia Lubin był rozpatrywany jako alternatywa dla reprezentacji Polski

Niedługo rozpoczyna się mundial w Katarze, podczas którego reprezentacja Polski powalczy o wyjście z grupy z zespołami z Argentyny, Arabii Saudyjskiej oraz Meksyku. Trener Czesław Michniewicz nie zdecydował się na powołanie żadnego z zawodników "Miedziowych", co przy obecnej formie lubinian z pewnością nie zaskakuje. Jakiś czas temu Internet obiegła jednak szokująca informacja, że szkoleniowiec naszej kadry poważnie zastanawiał się nad powołaniem dla grającego w naszej drużynie Jarosława Jacha. Abstrahując od obecnej dyspozycji całego zespołu "Miedziowych", forma naszego środkowego obrońcy raczej systematycznie spada i to właśnie dlatego jego temat w kontekście kadry wprawił niejednego kibica w osłupienie. Do powołania jednak nie doszło, choć życzymy i sobie, i lubińskiemu defensorowi, aby jeszcze nie raz w naszych barwach narodowych wystąpił.

Gruzin i Czech z Zagłębia Lubin powołani do pierwszych reprezentacji

Wśród zawodników powoływanych do reprezentacji z Zagłębia Lubin, są również zaskoczenia. Spośród wszystkich zawodników "Miedziowych" dwóch zawodników zainteresowało szkoleniowców, którzy wysyłali powołania do pierwszej reprezentacji. Podpowiedzią jest, że jeden został powołany do reprezentacji Gruzji, drugi do reprezentacji Czech. Oczywiście obu zawodnikom życzymy powodzenia i ogromnego wzrostu formy, która przyda się również Zagłębiu Lubin po ich powrocie.