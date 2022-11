OFICJALNIE: Piotr Stokowiec zwolniony z Zagłębia Lubin!

Piotr Stokowiec pracował w Lubinie od roku

Bieżący sezon można uznać za porażkę Piotra Stokowca w Lubinie

W obecnym sezonie tabela ligowa jest dla "Miedziowych" bezlitosna. Po szesnastu kolejkach na koncie lubinian jest jedynie 17 punktów, co sprawiło, że nasza drużyna znajduje się aktualnie na 14. pozycji w lidze. To nie jest jednak główny problem, przez który Piotr Stokowiec stracił posadę w Lubinie. W ostatnim czasie w klubie nie działo się najlepiej, co sprawiło, że frustracja kibiców narastała. Pamiętna "reprymenda" Piotra Stokowca z pewnością nie pomogły. Przypomnijmy, że trener podczas konfrontacji powiedział