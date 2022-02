Potrącenie pieszych na pasach w Lubinie. Poszkodowani trafili do szpitala

Poszkodowani trafili do szpitala. Oboje doznali urazów skutkujących rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni.

Kierujący był trzeźwy . Tłumaczył, że oślepiły go światła nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu. Dodatkowo widoczność ograniczał padający deszcz.

Wczoraj 6 lutego około godziny 19.30 na ulicy Kopernika w Lubinie doszło do wypadku drogowego. Kierujący samochodem osobowym marki Toyota potrącił dwie osoby przechodzące przez oznakowane przejście dla pieszych.

Policja apeluje o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów i przypominają kierowcom, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza porą zimową, kiedy widoczność ogranicza nam zazwyczaj padający śnieg, deszcz czy parujące szyby, dlatego tak ważne jest ich oczyszczenie z zalegającego śniegu i odparowanie przed podróżą.

W przypadku osoby pieszej najważniejsza jest ostrożność i bycie widocznym dla kierującego pojazdem. Dlatego apelujemy do pieszych i rowerzystów o noszenie kamizelek, innych elementów odblaskowych lub też latarki, kiedy będziemy się poruszać po drogach. Takie postępowanie z pewnością poprawi nasze bezpieczeństwo.