Sobotnie potrącenie przy Alei Niepodległości w Lubinie. Było o włos od tragedii!

Piesza potrącona na oznakowanym przejściu w Lubinie

W sobotę koło godziny 18:00 przy Alei Niepodległości w Lubinie potrącona została 41-letnia kobieta. W momencie zdarzenia znajdowała się ona na oznakowanym przejściu dla pieszych. Jednak to właśnie ona okazała winną całej sytuacji.

Potrącona w Lubinie legniczanka została odwieziona do szpitala

Jak ustalili funkcjonariusze z lubińskiej komendy, kobieta w momencie wejścia na przejście dla pieszych, nie zastosowała się do sygnalizacji świetlnej, która wskazywała kolor czerwony. W ten sposób kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierowcy samochodu marki Volkswagen. W wyniku uderzenia kobieta doznała licznych obrażeń, dlatego zespół pogotowia ratunkowego przewiózł ją do szpitala. Jak się okazało, w momencie wypadku 41-letnia kobieta miała w swoim organizmie 2,2 promila alkoholu. Inaczej sprawa wyglądała w przypadku 31-letniego kierowcy, u którego nie stwierdzono obecności alkoholu we krwi.