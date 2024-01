78-latek z Lubina wjechał autem na środek ronda. Nic nie widział, bo miał zamarznięte szyby Jest nagranie!

Nic nie widział przez szybę, a jechał przez miasto

Wielką nieodpowiedzialnością wykazał się 78-letni lubinianin, który wybrał się w podróż samochodem nie przygotowując go odpowiednio do jazdy. W aucie, od środka, miał zamarzniętą i zaparowaną szybę czołową, co kompletnie utrudniało mu widoczność. Jednak senior nie czekając, aż szyby odmarzną, wyjechał na ulice miasta.

Zobacz film: