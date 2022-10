Samochód uderzył w lokomotywę w Retkowie. Ruch pociągów na trasie Lubin - Głogów wstrzymany! AKTUALIZACJA

Samochód uderzył w lokomotywę w Retkowie pod Głogowem

Osoby podróżujące pociągiem, którego trasa przebiega przez Lubin i Głogów mogą mieć dzisiaj spory problem. W mieszczącym się niedaleko Głogowa Retkowie doszło do wypadku. Na ten moment udało nam się ustalić, że w wypadku brał udział samochód osobowy, który wjechał w lokomotywę.

Samochód osobowy uderzył w lokomotywę. Na ten moment jest jedna osoba poszkodowana, która znajdowała się w samochodzie, jednak o własnych siłach zdołała wydostać się z samochodu jeszcze przed naszym przybyciem. Samochód na ten moment blokuje jedno z torowisk, wstrzymany jest ruch. Niestety trudno powiedzieć do której godziny potrwają prace na miejscu, ale staramy się działać jak najsprawniej - mówi bryg. Piotr Woźniakiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Trasa Lubin - Głogów to miejsce, w którym w ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do problemów związanych z niemożliwością przejazdu pociągów. Tym razem strażacy apelują jednak o cierpliwość, ponieważ sytuacja jest niestandardowa. Nie jest to bowiem drzewo, które spadło na tory, ani też uszkodzenie torowiska, w tym przypadku chodzi o wypadek, który szczęśliwie zakończył się bez ofiar.