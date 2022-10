Potrącił rowerzystę i uciekł. Po chwili wrócił.. bo zgubił lusterko. Zatrzymała go lubińska policja

72-letni mieszkaniec Gminy Lubin potrącił rowerzystę i uciekł

Do potrącenia rowerzysty doszło koło godziny 18:30. Lubińscy funkcjonariusze właśnie wtedy otrzymali zgłoszenie o wypadku na drodze między Ścinawą i Turowem. Na miejsce, oprócz policjantów, przyjechała również załoga pogotowia. Jak się okazało, rowerzysta znacznie ucierpiał w wyniku tego wypadku i miał liczne obrażenia ciała. Jak twierdził, został potrącony przez samochód marki Volkswagen. Oględziny miejsca zdarzenia potwierdzały te informacje. Wskazywały one na fakt, iż kierujący samochodem uderzył rowerzystę prawym lusterkiem podczas manewru wyprzedzania. Niestety kierowcy samochodu na miejscu nie było, a rowerzysta został przewieziony do szpitala.

Na tej drodze miał miejsce wypadek: