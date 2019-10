300 tysięcy złotych na działania prozdrowotne w Głogowie

– Jakość życia naszych pracowników, ich rodzin i sąsiadów oraz zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń to kwestie dla nas niezmiernie ważne. Odpowiedzialnie budujemy nasz biznes, wkładamy dużo wysiłku by zasłużyć na miano dobrego sąsiada. Szanujemy potrzeby i zaangażowanie partnerów dialogu społecznego, a wspólne działanie na rzecz dobra mieszkańców buduje wartość Zagłębia Miedziowego – powiedział Prezes Zarządu KGHM, Marcin Chludziński.

KGHM Polska Miedź S.A. jest w regionie największym i najważniejszym pracodawcą przyczyniającym się do rozwoju miast i gmin. Od lat prowadzi aktywny dialog ze swoimi interesariuszami i społecznością lokalną, szczególnie dużo uwagi poświęcając zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.

– Dobra współpraca Głogowa i KGHM owocuje realizacją programów zdrowotnych dla naszych mieszkańców. Zależy nam na tym by głogowianie mieli coraz większy dostęp do lekarzy specjalistów, do programów profilaktycznych. Realizujemy już sprawdzone programy, ale także wprowadzamy nowe. Taką nowością będzie otwarcie poradni nefrologicznej, dietetycznej oraz seanse w grocie solnej dla dzieci szkół podstawowych – powiedział prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz.

Zarząd KGHM prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, jednocześnie dbając o stabilność i efektywność firmy. Polska Miedź współpracuje z okolicznymi gminami między innymi przy strategiach ich rozwoju, zatrudnia mieszkańców pobliskich miejscowości, wspiera lokalnych sportowców poprzez sponsoring i program „Miedziane Rywalizacje” oraz wspomaga samorządy lokalne poprzez płacenie podatków. Tylko w minionym roku do jednostek samorządu terytorialnego trafiło ponad 550 mln zł z tytułu należnych podatków i opłat.

Mieszkańcy Głogowa otrzymują wsparcie także poprzez działanie Fundacji KGHM Polska Miedź, w tym roku do jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych działających na terenie Głogowa trafiło prawie 1,5 mln zł.