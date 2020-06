Dworzec w Lubinie - niesamowita metamorfoza, pamiętasz jak wyglądał kiedyś? [ZDJĘCIA]

Pamiętacie taki Lubin? Mieszkańcy i region na zdjęciach [GALERIA]

Lubin to przepiękne miasto, które na przestrzeni dekad ewoluowało. Zmienia się również dziś. Właśnie dlatego tak chętnie zabieramy Was w podróż do Lubina z sprzed około 20-25 lat. Pamiętacie to centrum, targowiska, giełdę, czy stadion? Kliknij w zdjęcie i zobacz całą galerię!