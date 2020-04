Prawie 70 tys. wniosków o pomoc w ramach „tarczy antykryzysowej” od dolnośląskich firm

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska wysłali do ZUS 68 603 wnioski. W tym 13 774 wniosków wpłynęło od firm podlegających pod legnicki oddział ZUS, od firm, które rozliczają się na trenie wałbrzyskiego oddziału 18 372 a z wrocławskiego oddziału aż 36 457 wniosków. Większość jest składanych przez indywidualne konta przedsiębiorców na PUE ZUS (53 997) tylko 14 606 zostało złożonych w wersji papierowej.

Ze zwolnienia skorzystać mogą firmy, które do ubezpieczeń społecznych zgłosiły nie więcej niż 9 pracowników oraz samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia). Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

O świadczenie postojowe stara się niemal 15 987 dolnoślązaków, z czego 1496 to samozatrudnieni a 14 491 to osoby na umowach cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisami, kwota takiego świadczenia to 2080 zł i jest ona nieoskładkowana i nieopodatkowana. - Trzeba pamiętać, że aby ją otrzymać podpisać umowę lub założyć firmę należało 1 lutego 2020 r. – wyjaśnia Kowalska-Matis.