Gmina Lubin przekazała sprzęt dla ratowników medycznych

Zespołowi Ratownictwa Medycznego w Lubinie przekazane zostały aparaty elektroniczne do mierzenia ciśnienia, wiertarki doszpikowe, ssaki nożne, torby ratownicze i pasy do autopulsu oraz kontener sanitarny, z którego korzystać będą medycy, mający kontakt z osobami zarażonymi i podejrzanymi o zarażanie koronawirusem.

– Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt, choć trochę ułatwi niezwykle trudną pracę, którą wykonujecie państwo każdego dnia. Pomoc przekazuję w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Lubin, w podziękowaniu za opieką, którą na państwo otaczacie w dzień i w nocy. Życzę zdrowia i wytrwałości w tym wyjątkowo trudnym czasie – mówił Bartosz Chojnacki, zastępca wójta Gminy Lubin.

Pieniądze na pomoc dla ratowników pochodzą z – uruchomionej decyzją wójta Gminy Lubin – rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

– Z całego serca dziękujemy za udzielone wsparcie i pomoc. To bardzo ważny sprzęt w naszej codziennej pracy, który wykorzystamy najlepiej jak potrafimy. To także gest niezmiernie ważny mentalnie. Świadomość społecznej akceptacji i szacunku dla naszej pracy, bo ta pomoc jest tego wyrazem, bardzo nam pomaga i buduje motywację do dalszej pracy – podkreśliła Joanna Bronowicka, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

ŹRÓDŁO: GMINA LUBIN