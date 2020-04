Gmina Wiejska Lubin wspiera Pogotowie Ratunkowe

Za pieniądze w kwocie 50 tysięcy złotych zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie.

– Wszyscy jesteśmy wdzięczni służbom medycznym za ofiarność i poświęcenie w walce z koronawirusem. To ratownicy, pielęgniarki i lekarze każdego dnia ryzykują swoje zdrowie i życie, by pomagać innym, pozostawiając w domach swoich najbliższych. Ratownicy medyczni pierwsi docierają do mieszkańców Gminy Lubin, gdy potrzebują oni pomocy, gdy dzieje się coś złego, w szeregach ratowników pracują także nasi mieszkańcy. Gdy tylko dotarły do nas informacje, że potrzebne jest wsparcie, podjęliśmy natychmiastowe działania, by przekazać pieniądze – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Jak informują urzednicy, decyzją wójta Gminy Lubin uruchomiona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Przekazane przez gminę środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu i wyposażenia w tym kontener sanitarny, aparaty elektroniczne do mierzenia ciśnienia, wiertarki doszpikowe, ssaki nożne, torby ratownicze i pasy do autopulsu.