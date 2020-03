KGHM ZANAM rozpoczął szycie masek ochronnych

Miejsce do uruchomienia tymczasowej produkcji udostępnił Mercus Logistyka. KGHM ZANAM w trybie ekspresowym wyremontował pomieszczenia, przygotował miejsca pracy oraz zakupił niezbędny do rozpoczęcia produkcji sprzęt. Jeśli potrzeby to uzasadnią, to praca odbywać się będzie nawet w systemie wielozmianowym. Rozważane jest także włączenie do akcji wolontariuszy KGHM. Będą oni indywidualnie odbierać uszyte przez KGHM ZANAM maski i finalizować ich produkcję.

Jak informuja przedstawiciele Polskiej Miedzi, to nie jedyne działania spółek Grupy Kapitałowej KGHM w stanie ogłoszonego w Polsce stanu epidemicznego. Wiele z nich podjęło działania wspierających własne oraz zewnętrzne służby w walce z zagrożeniem koronawirusem.

Dwie z miedziowych firm - INTERFERIE oraz Polska Grup Uzdrowisk, zgłosiły wybrane, należące do spółek obiekty, jako gotowe na przyjęcie pacjentów do celów kwarantanny. Aby wspomóc odpowiednie służby, spółka Mercus przekazała 10 tys. maseczek p2 do władz województwa dolnośląskiego i Ministerstwa Zdrowia. Firma prowadzi również wzmożone działania, aby zapewnić płynność dostaw wszelkich środków dla oddziałów i spółek związanych z Polską Miedzią.