Zagłębie Lubin zapłaciło część zaległego podatku. O kolejną toczy się spór

O tym, że klub piłkarski Zagłębie Lubin przegrało sprawy w sądzie i musi zapłacić zaległy podatek od nieruchomości po raz pierwszy pisaliśmy jeszcze w maju bieżącego roku. Wtedy przedstawiciele klubu liczyli na porozumienie z władzami Lubina i choć częściowe umorzenie płatności. Jednak jak do tej pory nie ma mowy o takim rozwiązaniu.

Niedawno Zagłębie Lubin przelało do miejskiej kasy 2,5 mln zł. Do spłaty pozostaje jeszcze 2,8 mln złotych i odsetki. - Od razu uregulowaliśmy płatność wymaganą - powiedział nam Paweł Junory, rzecznik prasowy Zagłębia Lubin. - Pozostała nam jeszcze jedna płatność podatku od nieruchomości za lata 2013 - 2014, ale obecnie tą sprawą zajmuje się Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Przypomnijmy, że sprawa ciągnie się od pięciu lat. Zagłębie Lubin od 2014 roku nie płaciło Lubinowi podatku od nieruchomości w takiej kwocie w jakiej powinien on być naliczany. Klub uważał, że trybuny nie podlegają opodatkowaniu więc pieniądze odprowadzał tylko za część użytkową budynków należących do Zagłębia Lubin. Tymczasem sąd administracyjny przyznał rację przedstawicielom lubińskiego magistratu, którzy domagali się od klubu około pół miliona złotych więcej w ramach podatku od nieruchomości. Łącznie KGHM będzie miał do zapłaty kwotę blisko 5,6 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł to same odsetki naliczone na dzień 20 maja.