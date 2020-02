Mają dwa miliony. Idą po zwrot kolejnych 20!

Proces wygrany przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu dotyczył jedynie okresu od września do listopada 2016 roku. Pozytywny dla miasta i lubińskiej spółki komunikacyjnej wyrok, otwiera drogę do kolejnych wniosków o odzyskanie kolejnych pieniędzy - ponad 20 milionów złotych.

- Musieliśmy złożyć ten wniosek do sądu by nasze roszczenia nie uległy przedawnieniu - powiedział nam zadowolony z decyzji sądu Kazimierz Ziółkowski, prezes PKS Lubin. - To też dało nam pogląd na to jak mogą potoczyć się kolejne postępowania.

Kolejny wniosek, który lubiński PKS skierował juz do sądu dotyczy kwoty 22, 6 mln zł. - Z dużą pokorą odnoszę się do wyroków sadowych. Zdaję sobie również sprawę z tego, że są one nieprzewidywalne, ale wydaje się, że uzasadnienie wyroku zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji, daje nam wiarę w to, że drugi proces, dotyczący rozliczenia za bilety od grudnia 2016 roku do czerwca 2019 roku, również wygramy.