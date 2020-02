W gminie Lubin zapłacimy więcej za odbiór śmieci

Obecne stawki opłat za odpady komunalne w Gminie Lubin obowiązywały od lutego 2016 r. Jednak jak informują przedstawiciele Urzędu Gminy, nie pokrywają one rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

- W 2018 roku Gmina dopłaciła do niego ok. 800 tys. zł, a w 2019 ok. 2,3 mln zł. Podczas kontroli w 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę, że gmina powinna zbilansować dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z ponoszonymi kosztami - powiedziała nam Maja Grohman, rzecznik prasowy wójta gminy.

Wójt Gminy Lubin w przedłożonym Radzie Gminy projekcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponował kwotę 33, 86 zł od jednego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość oraz zwolnienie w wysokości 4 zł od osoby w gospodarstwach, które posiadają kompostownik i gromadzą w nim bioodpady.