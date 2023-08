Warsztaty terapii zajęciowej w Lubinie. Uczestnicy wytwarzają tam piękne rękodzieło FILM Anna Ickiewicz

Warsztat terapii zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.