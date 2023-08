Warsztaty przyrodnicze w lubińskim zoo nawet podczas deszczu są ciekawe FILM

- Ogród zoologiczny w Lubinie otwarty jest codziennie. Wstęp jest oczywiście bezpłatny, więc zapraszamy przez cały rok, bo przez cały rok czekają na zwiedzających zwierzęta. Wakacje to taki czas wyjątkowy, kiedy staramy się zorganizować szereg wydarzeń dodatkowych trwa właśnie cykl o nazwie Letni Szlak Badacza Przyrody. To są zajęcia przyrodniczo edukacyjne dla dzieci. Przed nami jeszcze kolejny cykl wakacyjny o nazwie Wakacje w zoo - mówi dyrektor Agata Bończak.

Zoo oferuje także ciekawe atrakcje dla dzieci i dorosłych, takie jak park dinozaurów, gdzie można zobaczyć ponad 30 modeli prehistorycznych gadów w naturalnej skali, ptaszarnia, gdzie można wejść do wolier i nakarmić ptaki z ręki, czy plac zabaw z huśtawkami i zjeżdżalniami. Zoo w Lubinie to idealne miejsce na rodzinny wypad, gdzie można spędzić miło czas i nauczyć się wielu ciekawych rzeczy o świecie zwierząt. Zoo jest otwarte codziennie od 7:00 do 21:00, a wstęp jest bezpłatny.