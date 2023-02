Uczennice z I LO w Lubinie angażują się w projekt społeczny. Zachęcają do rozsądnego kupowania ubrań

Eryka Pająk, Zuzanna Baran, Martyna Wilczura i Magdalena Gojny prowadzą akcję społeczną Chance4Clothes w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jak twierdzą udział w olimpiadzie jest tylko pretekstem do tego, aby głośno powiedzieć o szkodliwości masowej produkcji ubrań.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę odbiorców naszej akcji na to, jakie szkody powoduje szybka moda, czyli tzw. fast fashion. W dzisiejszych czasach kupujemy mnóstwo ubrań na jeden sezon, które wyrzucamy, gdy przychodzi nowa moda - opowiada nam Zuzanna Baran.

Towar, który się nie sprzedał, trafia na wysypisko lub jest cięty i spalany. Uczennice za przykład podają skandal, w którym tylko w samej Szwecji H&M spaliło 19 ton ubrań, które wyglądały jak nowe!

Uczennice nie są obojętne także wobec wyzysku ludzi w fabrykach ubrań.

To fabryka potu ze skandalicznymi warunkami pracy. Jak to możliwe w XXI wieku? Ludzie bez wykształcenia nie znają swoich praw, a jakakolwiek praca to szansa na przeżycie kolejnego miesiąca. Dlatego mieszkańcy jak i również dzieci bez podpisywania legalnych umów pracują za dzienną stawkę 3 dolarów, która ledwo starcza im na podstawowe zapotrzebowania.