W Lubinie rusza Branżowe Centrum Umiejętności

- Jako świadomy pracodawca i lider na Dolnym Śląsku prowadzimy program o kompetencjach w branży górniczej. Chcemy współpracować nie tylko ze szkołami średnimi ale chcemy budować świadomość o tym, jak jesteśmy ważni w regionie. Dlatego rozpoczęliśmy współpracę z uczelniami wyższymi, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali na studia poza nasz region. Bo najczęściej tutaj już nie wracają. Z naszych badań wynika, że dzisiejsi 40-50 latkowie w ciągu swojego zawodowego życia przebrążawiali się 6-krotnie. Ale dzisiejszych 20-latków może to czekać kilkukrotnie więcej. Jest to olbrzymie wyzwanie zarówno dla pracodawcy jak i szkół. Stąd zależy nam na współpracy ze szkołami i dlatego jesteśmy partnerem BCU – mówi Marek Makuch.

- BCU jest nową formą kształcenia. Chodziło o ścisłą współpracę kształcenia branżowego z pracodawcami. Od pisania podstaw programowych, kształcenie, egzaminowanie a na dokształcaniu kończywszy. Kształcenie branżowe i techniczne przechodzi obecnie renesans. Kilka lat temu 30% uczniów po szkołach technicznych a 40% branżowych, trafiało na bezrobocie. I to pomimo faktu, że w Polsce było wówczas najniższe bezrobocie w historii. MCKK i KGHM były jednymi z pierwszych podmiotów w Polsce, które już we wrześniu zeszłego roku złożyły dokumenty w konkursie na stworzenie BCU. Dziękuję im za to - mówiła Marzena Machałek.

Projekt lubińskiego BCU wyliczał koszt jego powstania na niecałe 11 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę budynku o powierzchni 1 tys. m2 w którym znajdą się m.in. nowoczesne pracownie dydaktyczne tj. warsztat napraw SMG, stanowisko obsługi taśmociągu z przesypem, pracownia symulatorów spawania.

- Znajdzie się tam też chociażby pracownia automatyki górniczej, ratownictwa górniczego a nawet ośrodek egzaminacyjny OKE. Dzięki temu słuchacze będą mogli kończyć kształcenie w BCU uzyskując tytuły zawodowe np. górnika i elektryka. Będziemy tez prowadzić szkolenie e-learningowe w zakresie całego ciągu technologicznego wydobycia miedzi. Przygotowujemy konferencje branżowe i seminaria, wyjazdy szkoleniowe dla nauczyciel zarówno w KGHM jak i u producentów maszyn górniczych - mówiła Lucyna Kubis, dyrektorka MCKK.

Pierwsi kursanci pojawią się w BCU na przełomie grudnia i stycznia. W projekcie przedłożonym Ministerstwu Edukacji i Nauki wskazano liczbę kilkuset osób kończących kursy w najbliższych miesiącach, ale jak mówi Lucyna Kubis, MCKK każdego roku szkoli kilkanaście tysięcy osób. - Dlatego wierzę, że to jest tylko kwestią czasu, że liczba kursantów będzie się zwiększać. Do ilu? Sky is the limit – kończy sentencjonalnie.