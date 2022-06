SZKLARY GÓRNE Na Dzień Dziecka dostali komputery od LSSE

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna odpowiedziała na prośbę dyrektora placówki, który długo poszukiwał wsparcia w wyposażeniu pracowni komputerowej.

To jest początek dobrej współpracy. Wpłynęła do nas prośba o wsparcie i przekazaliśmy niezbędny sprzęt. Jestem przekonany, że tak prężnie działający ośrodek, wciąż będzie miał wiele potrzeb i deklarujemy, że w miarę możliwości będziemy wspierać placówkę. To również są nasze cele. Jest to szkoła branżowa, więc jako lider Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego jesteśmy nastawieni przede wszystkim na kształcenie branżowe. Naszym obowiązkiem jest, aby wspierać młodzież uczęszczającą do tych szkół. Podobne działania prowadzimy od lat – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.