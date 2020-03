Rekordowa produkcja i wyższe przychody KGHM mimo niesprzyjających warunków

Tak Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zamyka 2019 rok. Firma konsekwentnie realizuje strategię i ze stabilną sytuacją finansową wkroczyła w 2020 rok.

– Przekazuję nasze wyniki z satysfakcją, tym większą, że ubiegły rok nie należał do łatwych. Spadki cen miedzi, wojna handlowa między USA a Chinami, niepokoje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - to wszystko sprawiło, że pracowaliśmy w trudnych okolicznościach makroekonomicznych. Na trudności patrzymy jednak jak na wyzwania, które stanowią sprawdzian naszych umiejętności i skuteczności zarządzania – mówił Marcin Chludziński, Prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

WYNIKI PRODUKCYJNE

W 2019 roku Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała bardzo dobre wyniki produkcyjne. O 11 proc. w stosunku do 2018 roku zwiększyła się produkcja miedzi płatnej i ukształtowała się na poziomie 702 tys. ton. Grupa zanotowała rekordową produkcję srebra – 1.417 ton (1.205 ton w 2018 roku) to jest 18 procent więcej w stosunku do wielkości zrealizowanej w poprzednim roku.