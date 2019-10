Jutro wielkie otwarcie pierwszego TK Maxx w Lubinie!

TK Maxx działa w oparciu o unikatowy model off-price, który polega na sprzedaży markowych produktów w okazyjnych cenach. Jest to możliwe dzięki kupcom, którzy podróżując po całym świecie wyszukują najlepsze okazje, po to, by móc je zaoferować klientom. To właśnie rozpoznawalnych marek i świetnych cen mieszkańcy Lubina mogą się spodziewać w nowym sklepie wypełnionym zarówno najnowszymi trendami, jak i stylowymi klasykami.

Podczas otwarcia, na klientów czekać będzie wiele atrakcji, m.in. konkurs „Szklana Kula”, gdzie wierni fani brytyjskiej sieci otrzymają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o TK Maxx. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 3 pytania, aby wygrać kartę upominkową o wartości 15 zł! Będzie również możliwość wzięcia udziału w akcji „HELLO Czerwony wieszak”, który polega na znalezieniu ukrytych na terenie sklepu 29 wieszaków w różnych kolorach: 25 srebrnych, 3 złotych i 1 czerwonego. Każdy kolor odpowiada innej wartości karty upominkowej na zakupy w TK Maxx. Będą to odpowiednio: 100, 500 oraz aż 700 złotych!



TK Maxx to sieć sklepów, oferująca szeroki wybór ubrań damskich, męskich, dziecięcych oraz butów, akcesoriów i dodatków dla domu modnych marek – wszystko w cenach do 60 proc. niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Koncepcja firmy opiera się na unikatowym modelu off-price, który polega na sprzedaży produktów znanych marek i projektantów po okazyjnych cenach. W odróżnieniu od innych sklepów, które zaopatrują się w dostawy kilka razy do roku, TK Maxx uzupełnia asortyment aż kilka razy w tygodniu. Dzieje się to za sprawą kupców, którzy codziennie dokonują zakupu najwyższej jakości produktów z aktualnych kolekcji projektantów na całym świecie. Tylko niewielki procent nabywanych artykułów pochodzi z minionych kolekcji. TK Maxx jest własnością spółki TJX Europe, a spółką macierzystą jest TJX Companies, Inc.