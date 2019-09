Martin Ševela w KGHM Zagłębiu Lubin! Nowy trener zaczyna pracę z zespołem

Martin Ševela urodził się 20 listopada 1975 roku w miejscowości Most pri Bratislave na terenie byłej Czechosłowacji.

W trwającej 17 lat karierze piłkarskiej występował w takich drużynach jak między innymi: FK Inter Bratislava, FK Dubnica, ŠK Slovan Bratislava oraz AS Trenčín. To właśnie w drużynie z Trenczyna rozpoczął karierę trenerską. Najpierw w sezonie 2012/2013 był asystentem, po czym w dwóch kolejnych sezonach samodzielnie prowadził zespół ze stadionu Sihoti. Z AS Trenčín dwukrotnie zdobył mistrzostwo oraz puchar Słowacji (sezony 2014/2015 i 2015/2016).

Po bardzo dobrym okresie w Trenczynie Ševela związał się z największym słowackim klubem - ŠK Slovan Bratislava. Już w pierwszym sezonie swojej pracy w Bratysławie zdobył mistrzostwo i puchar Słowacji. Prowadzony przez Sevele ŠK Slovan zdominował ligę, wyprzedzając aż o 14 punktów wicelidera - MŠK Žilinę. Pracę w zespole ŠK Slovana zakończył 18 lipca 2019 roku, po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów.