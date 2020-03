Joanna Drabik w Metraco Zagłębiu! Kontrakt na dwa lata

Joanna Drabik to jedna z najlepszych obrotowych w naszym kraju, co skutkuje regularnymi powołaniami do reprezentacji Polski. Etatowa kadrowiczka przez ostatnie dwa sezonu występowała w węgierskim Siófok KC, z którym w przerwanym sezonie zajmowała drugie miejsce z potentatem z Gyor, a sezon wcześniej zdobyła ze swoim klubem brązowy medal węgierskiej ekstraklasy, a także triumfowała w Pucharze EHF.

W obecnym sezonie nowa obrotowa Metraco Zagłębia zdobyła 18 bramek w Pucharze EHF, a jej zespół znalazł się w najlepszej czwórce rozgrywek. W obecnym sezonie w lidze Joanna Drabik zdobyła 49 bramek, a dwie dołożyła w Pucharze Węgier.

Przed występami w jednej z lepszych europejskich lig, Joanna Drabik przez pięć sezonów reprezentowała barwy MKS-u Lublin, z którym trzykrotnie sięgnęła po mistrzostwo Polski. Wcześniej występowała w KKS Kielce.

W zorganizowanym w czerwcu 2015 plebiscycie portalu Handball Planet została wybrana najlepszą młodą obrotową na świecie. - Asia to klasa sama w sobie. To czołowa, żeby nie powiedzieć najlepsza zawodniczka na swojej pozycji. Rozmawialiśmy z nią, zanim trafiła do Lublina, wówczas się nie udało. Teraz trafi do nas z ligi węgierskiej i na pewno wpłynie na poziom gry Metraco Zagłębia w jak najlepszym wydaniu – mówi Bożena Karkut, trener Metraco Zagłębia Lubin.