Zagłębie walczy o ćwierćfinał! Kibicujcie naszym!

Lubinianie, którzy zdobyli mistrzostwo Dolnego Śląska, zagrają w grupie J, gdzie zmierzą się z wymagającymi rywalami, wśród których prym wiedzie Orlen Wisła Płock. Oprócz Miedziowych i Nafciarzy na parkiecie w Lubinie zobaczymy także juniorów Azotów Puławy i Gwardii Opole.

- Jest to bardzo silna grupa i ciężko kogoś wyróżnić, bo każda z drużyn jest wymagająca. Na tym poziomie ważna będzie dyspozycja dnia. Naszym celem jest awans do Final Four Mistrzostw Polski Juniorów i turniej na naszym parkiecie ma być kolejnym krokiem ku temu – mówi Tomasz Kozłowski, trener SMS Zagłębie Lubin.

Do dalszej fazy rozgrywek awansują dwie najlepsze drużyny z grupy J.

Terminarz:

14.02.2020 (piątek)

godz. 15:00 Orlen Wisła Płock - Gwardia Opole

godz. 17:00 SMS Zagłębie Lubin – KS Azoty Puławy

15.02.2020 (sobota)

godz. 11:00 KS Azoty Puławy - Orlen Wisła Płock

godz. 13:00 SMS Zagłębie Lubin – Gwardia Opole

16.02.2020 (niedziela)

godz. 10:00 Gwardia Opole – KS Azoty Puławy

godz. 12:00 SMS Zagłębie Lubin – Orlen Wisła Płock