Kto dokończy budowę S3? Otwarto oferty przetargowe

Swoje oferty w przetargu złożyły cztery firmy.

Najwyższa cena ofertowa: 294 741 788,10 PLN brutto

Najniższa cena ofertowa: 228 352 748,00 PLN brutto

Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 211 688 789,53 PLN brutto.

Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm pod przewodnictwem Mota-Engil Central Europe S.A. Oprócz nich w przetargu udział wzięły:

Budimex S.A. - 258 748 642,50 zł

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 294 741 788,10 zł

konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. i MIRBUD S.A. - 236 459 180,10 zł.

Komisja przetargowa przystąpi teraz do weryfikacji ofert.

Co zostało do zrobienia

Nowy wykonawca będzie miał 14 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na dokończenie prac z możliwością skrócenia tego okresu do 12 miesięcy, jeśli zadeklaruje to w swojej ofercie. Do wykonania pozostało ok. 25% prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.