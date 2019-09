Rozstrzygnięto przetarg na remont mostu w Ścinawie

- Cieszę się bardzo, że postulaty dotyczące konieczności generalnego remontu samego mostu, jak i organizacji ruchu na czas naprawy tej zabytkowej i ważnej dla regionu budowli się spełniają. Jako samorząd, wspierając jednocześnie prośby wielu mieszkańców, apelowaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o most zastępczy, ponieważ stukilometrowy objazd, który był wstępnie rozważany, stanowiłby olbrzymi problem dla ludzi korzystających codziennie z tej przeprawy. Ponadto, dla niektórych przedsiębiorców, których działalność wiąże się bezpośrednio z ruchem samochodowym na tym odcinku drogi krajowej to być, albo nie być. Wiem, że oni również interweniowali w tej sprawie, żeby chronić swoje własne biznesy, za co im także dziękuję - komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.