Oni urodzili się w Lubinie! Dzisiaj zna ich cała Polska. Zobaczcie, ile tu gwiazd. Uwierzycie? ZDJĘCIA oprac. ADA

Oni urodzili się w Lubinie. To znakomite aktorki i aktorzy, medaliści olimpijscy, piłkarze, gwiazdy telewizji, politycy. Dziś robią karierę na oczach całej Polski. Co zdziwić może niejednego mieszkańca, w galerii zdjęć nie ma Andrzeja Chyry, który choć kojarzony z Lubinem, to jednak urodził się w Gryfowie Śląskim! Kliknijcie w zdjęcie poniżej i poznajcie wszystkich znanych lubinian!