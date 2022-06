Tu znajdziesz kawałek Batumi. Chinkalnia w Lubinie kończy już roczek

Jesteśmy młodymi ludźmi i kochamy poznawać nowe smaki, niestety gastronomia w Lubinie nie pozwalała nam na to. W czasie długich dni w okresie pandemicznym postanowiliśmy spróbować zaskoczyć czymś naszych sąsiadów lecz nie wiedzieliśmy w którą stronę pójść. Jako że od lat jesteśmy zakochani w Gruzji postawiliśmy na tamtejsze smaki- i tak zaczęła się nasza przygoda.

Po długim okresie poszukiwania lokalu udało nam się przejąć lokal w samym rynku. To był strzał w dziesiątkę.

Jeszcze tylko remont i 7 lipca 2021 otworzyliśmy naszą restaurację.

Ten rok był dla Nas pełen wyzwań, pracy ale i przysporzył Nam wiele radości. Na swojej drodze spotkaliśmy mnóstwo wspaniałych i pełnych pasji ludzi. W końcu Gruzja to kolebka winiarstwa a przy winie nawiązuje się wspaniałe przyjaźnie.

Oprócz samego smakowania naszych potraw wprowadziliśmy do naszej restauracji mnóstwo eventów i imprez które zachęcą nowych gości do odkrywania na nowo Gruzji - mówią właściciele.