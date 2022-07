Miedziowe pszczoły zamieszkały przy górniczym szybie

W ulach zamieszkały pszczoły kraińskie pochodzące z południa Europy. Są to pszczoły łagodne – idealne w pobliżu ludzkich zabudowań. W każdym z uli zamieszkało około 70 tys. osobników. Będzie się nimi opiekował pracownik KGHM, Konrad Bajger. W zasiedleniu nowych mieszkańców, wolontariuszowi pomagał ambasador miedziowej spółki, znany skialpinista Andrzej Bargiel. Ule zostały pomalowane przez młodych mieszkańców Zagłębia Miedziowego podczas warsztatów pszczelarskich zorganizowanych przez KGHM.

W ramach ekologicznego projektu dodatkowe pasieki powstały już przy obiektach należących do Polskiej Grupy Uzdrowisk. Przy rozlewni wody Staropolanka w Uzdrowiskach Kłodzkich żyje 10 pszczelich rodzin, natomiast przy kopalni borowiny w Uzdrowisku Połczyn Zdrój stoją 3 ule.

Celem działań jest inspirowanie pracowników Grupy Kapitałowej oraz mieszkańców Zagłębia Miedziowego do angażowania się w akcje na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Można to robić m.in. poprzez zakładanie pasiek, budowanie domków dla dzikich zapylaczy czy łąk kwietnych. Zapraszamy też do obejrzenia filmu o działaniach GK KGHM Miedziowe pszczoły - YouTube.