Jesienią ruszą prace przy budowie drogi S3? [ZDJĘCIA]

Prawie miesiąc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad analizowała oferty złożone w przetargu na dokończenie ostatniego z odcinków drogi ekspresowej S3 w naszym regionie. Wybrano jedna z nich – złożoną przez konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex.

– Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań i zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zostanie podpisana jeszcze w IV kwartale bieżącego roku – powiedziała nam Magdalena Szumiata, rzecznik prasowy wrocławskiego oddziału GDDKiA. – Wykonawca, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, na realizację zadania będzie miał 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresu zimowego – dodoaje Szumiata.

Do wykonania pozostało ok. 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Poprzedni wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową. Po wielokrotnych wezwaniach konsorcjum firm, z firmą Salini jako liderem, do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy. Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem. GDDKiA naliczyła firmie kary umowne w wysokości 84 mln zł. Dodatkowo GDDKiA jest uprawniona do obciążenia wykonawcy dalszymi karami.