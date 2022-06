KGW Koźliczanki wygrały kulinarną „Bitwę Regionów". Na podium także KGW Gaworzyce

Kilkanaście stoisk na których można było spróbować, a nawet kupić pyszne wyroby domowe – wędliny, sery, miody i kojące nalewki. A do tego pyszne ciasta upieczone przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich, pierogi, pieczone mięso czy chleb z domowym smalcem i ogórkiem. Smakowitego jedzenia w Osieku nie zabrakło.

– To promocja produktów, które możemy znaleźć w naszych ogródkach i na naszych polach- mówiła Magdalena Dubińska, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin, który był współorganizatorem wydarzenia wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

– Uwielbiam produkty świeże, regionalne, lokalne więc na pewno, to będzie dla mnie najważniejsze i będę zwracała na to uwagę – mówiła lubińska restauratorka Sylwia Biały, jury konkursu. – Czekam na taki element zaskoczenia, kompletnie nie przyglądam się temu, co tam się tworzy, chcę podejść, posmakować, a potem posłuchać pań, które opowiedzą o tych potrawach.