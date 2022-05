Jaką szkołę ponadpodstawową wybrać? W Lubinie powiat przygotował dla uczniów ok. 960 miejsc

Nabór do szkół ponadpodstawowych odbywa się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jeżeli rodzic ucznia nie posiada takiego profilu, wniosek można złożyć osobiście w placówce.

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych obejmuje dwa etapy:

Pierwszy - podstawowy (od 16 maja do 20 czerwca, do godz. 15.00) oraz drugi - uzupełniający (od 2 sierpnia do 4 sierpnia, także do godz. 15.00). Drugi etap dotyczy szkół, w których są jeszcze wolne miejsca.

Podczas przyjęcia do szkoły, oprócz wyników z egzaminu ósmoklasisty, liczą się także oceny i dodatkowa aktywność szkolna (np. wolontariat, udział w wydarzeniach sportowych, konkursach czy olimpiadach).

W powiatowych placówkach czeka na uczniów około 960 miejsc, z możliwością ich nieznacznego rozszerzenia.