Do VII Biegu Papieskiego coraz bliżej. Trwają zapisy na bieg główny i biegi dziecięce

Dlaczego biegniemy

Motywem przewodnim Biegu Papieskiego jest uczczenie kanonizacji Papieża Jana Pawła II oraz wspólne przebiegnięcie ulicami Lubina dystansu ok. 5000 m przez uczestników ubranych w identyczne koszulki.

Do udziału w imprezie organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i tych początkujących oraz wszystkich, którzy mają ochotę aktywnie spędzić ten wolny czas. Bieg ma na celu popularyzację biegania wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także świetną zabawę!

Zapisy i trasa

T​rasa tegorocznego biegu będzie zbliżona do tej z poprzedniej edycji, a jej dystans wyniesie ok. 4.5 km. Zawodnicy pobiegną następującymi ulicami: Odrodzenia, Mieszka I, Kilińskiego, Kościuszki, M. Skłodowskiej – Curie, Tysiąclecia, Rynek, Mieszka I, Wrocławska, Paderewskiego, Sikorskiego, Odrodzenia, Hala Widowiskowo – Sportowa RCS.

- Liczba zgłoszonych uczestników do Biegu Głównego, to na dzień 8 maja 557 osób (z potwierdzoną wpłatą wpisowego 467). Obowiązuje limit uczestników - 2000 osób (decyduje kolejność wpłat).

- W kategorii biegów dziecięcych ilość zgłoszeń wynosi już 448. Udział w biegach dzieci jest bezpłatny. Tutaj także obowiązują limity startujących - 1,5 tys. dzieci, a zapisy trwają do 16 maja.