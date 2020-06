Wielka Wojna, wystawa otwarta po przerwie [ZDJĘCIA]

Wielka Wojna - niezwykła wystawa nową atrakcją zagłębia miedziowego [ZDJĘCIA]

Co wiemy o historii I Wojny Światowej, która określana jest też mianem Wielkiej Wojny? Z reguły niewiele. Teraz to się zmieni, a to za sprawą absolutnie niezwykłej wystawy przygotowanej przez Muzeum Historyczne w Lubinie.