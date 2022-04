Naturalnej wielkości replika Całunu Turyńskiego w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie

W kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie niedawno ukończono prace modernizacyjne prowadzone w dolnej części świątyni, co pozwoliło na stworzenie wyjątkowo poruszającej i przestrzennej dekoracji Grobu Pańskiego.

Naturalnej wielkości replika Całunu Turyńskiego umiejscowiona jest tuż przed wejściem do Bożego Grobu, po prawej stronie.

Pierwotnie Całun przechowywano w Jerozolimie, następnie w Bizancjum, a wystawiony został po raz pierwszy na widok publiczny we Francji w 1357 roku, by ostatecznie trafić do Włoch w XVII wieku.

Całun Turyński był wielokrotnie badany i poddawany licznym ekspertyzom. W oparciu o widniejący na nim wizerunek podjęto także próby odtworzenia przy pomocy komputera trójwymiarowego oblicza Chrystusa.

W lubińskiej parafii prezentowana jest kopia Całunu w skali 1:1, dzięki czemu możemy zapoznać się z wiernie oddanymi szczegółami oryginalnego płótna, które mierzy 436 cm długości i 110 cm szerokości.