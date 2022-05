"Strefa dla Biznesu". Przedsiębiorcy z Polkowic i Lubina poznali nowe udogodnienia Andrzej Jaworski

Polkowice i Lubin to ważne ośrodki biznesowe Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Ulgi podatkowe, doradztwo inwestycyjne i pomoc w pozyskaniu partnerów biznesowych, to oferta adresowana do przedsiębiorców z całego regionu. Także do nich skierowany jest cykl bezpłatnych szkoleń współorganizowanych przez Gminę Polkowice.