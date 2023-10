Przegląd tygodnia z 15.10.2023 w Lubinie. Najważniejsze wydarzenia od 8.10 do 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” organizowany przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” oraz współorganizowany przez Legnickie Centrum Kultury został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem. Festiwal ten, który od lat zachwyca miłośników folkloru z całego świata, został uznany przez Komitet Wykonawczy FIDAF (Federation of International Dance Festivals) za jeden z czterech najlepszych festiwali folklorystycznych na świecie w 2022 roku. To niezwykłe osiągnięcie, które przynosi Legnicy zasłużoną sławę jako miasta kultury i tradycji.

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Lubin: pozostałe wydarzenia

26-letnia mieszkanka wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze została decyzją sądu na 3 miesiące osadzona we wrocławskim areszcie. Jej 41-letni partner w ostatnich dniach z poważnymi poparzeniami trafił do szpitala. Kobieta oblała go benzyną i podpaliła. Grozi jej za to dożywocie.