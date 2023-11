Przegląd prasy z tygodnia 5.11.2023. Co działo się w Lubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Pełne pysznych jadalnych grzybów kosze, radosne twarze zbieraczy towarzyszyły nam w mediach społecznościowych od wiosny do jesieni 2023. Równie często zaś pod tymi optymistycznymi informacjami były już mniej radosne komentarze podważające iż to tegoroczne zbiory. Jaki był ten sezon na dary leśnego runa na Dolnym Śląsku? Nazbieraliście grzybów?

Wałbrzyska Kalkomania, czyli Wałbrzyskie Zakłady Graficzne były chlubą miasta i dumą regionu. Przedsiębiorstwo znane było na całym świecie. To była prawdziwa potęga. W wałbrzyskim zakładzie kalkę zamawiały największe firmy i to nie tylko produkujące porcelanę, ale także garnki i inne przedmioty. Dziś po wielkości zakładu zostały tylko budynki, farby i tysiące projektów kalki, które można wykorzystać choćby jutro. O świetności tego miejsca, przyczynach upadku i o potencjale, który mają budynki wystawione na sprzedaż, rozmawiamy z ostatnim prezesem wałbrzyskiej Kalkomanii, Janem Rożniakowskim. Zdjęcia wykonał dla nas pasjonat zabytków regionu, Michał Jabłoński.

Prokurator Rejonowy w Legnicy przedstawił Piotrowi K. zarzuty związane z: posiadaniem pornografii dziecięcej, prezentowania osobom małoletnim treści o charakterze pornograficznym oraz przestępstw seksualnych związanych z nadużyciem stosunku zależności wobec dzieci zagrożonych karą od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności. Piotr K. jest "Zasłużonym dla Miasta Legnicy". Podejrzany został aresztowany, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

W Starej Bystrzycy zakończyły się prace ekshumacyjne prowadzone przez Pracownię Badań Historycznych i Archeologicznych „POMOST” z Poznania. Ekshumacje dotyczyły niemieckich żołnierzy pochowanych w 1945 roku nieopodal obecnego Domu Pomocy Społecznej.

Na początku warto podkreślić różnicę między obchodzeniem uroczystości Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, a późniejszym dniem Wszystkich Zmarłych zwanym też Świętem Zmarłych. 1 listopada to radosne święto liturgiczne, które celebrujemy w białym kolorze, wspominając tych, którzy według naszej wiary zasłużyli na miejsce w niebie jako święci. Co ważne, aż do 8 listopada można otrzymać odpust zupełny o ofiarować go za zmarłego.