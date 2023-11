Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Lubinie. Czy jesteś na bieżąco?

Marzycie o własnym domu nad jeziorem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własną plażę? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Przed 1 listopada częściej myślimy o przemijaniu, śmierci i zmarłych. Są miejsca, gdzie tę kruchość ludzkiego żywota dostrzega się i czuje bardziej. Dziś zabieramy Was do takiego właśnie zakątka. Wyjątkowe mauzoleum Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich o ocalenie którego walczy miejscowy proboszcz Stefan Łobodziński. Można je zobaczyć osobiście. Ksiądz odnalazł nawet potomka wielkiego rodu w nadziei, że pomoże odkryć tajemnice tego miejsca. Kim jest potomek Magnisów, co robi i gdzie przebywa?

Marzysz o domku w Karkonoszach? Mały biały domek w górach na własność to marzenie wielu turystów. Ten do niedawna był do wynajęcia, a teraz jest na sprzedaż. Takie oferty to rzadkość. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy Domek Artysty w Szklarskiej Porębie tuż przy górskich szlakach, a jednocześnie niedaleko centrum miasta. Sudecki Domek Artysty to miejsce z duszą, ma ponad 100 lat.

Piękna złota jesień rozpieszczała 21 października mieszkańców Dolnego Śląska błękitem nieba, ciepłem i przyjaznością aury. Tymczasem po południu i przed wieczorem na dolnośląskim niebie pojawił się prawdziwy cykl spektakli. Aktorem jednego z nich było UFO - niesamowita formacja na wieczornym niebie obserwowana w Górach Wałbrzyskich! Zobaczcie zdjęcia!