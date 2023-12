Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Lubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

Szpital Powiatowy w Złotoryi to najdynamiczniej rozwijająca się placówka w regionie Dolnego Śląska – potwierdzają to twarde dane, jak zwiększone dwukrotnie w ciągu ostatniego roku przychody, dotychczas najwyższy poziom nadwykonań w 2023 roku oraz wzrost kontraktu Narodowym Funduszem Zdrowia o blisko 50%. Szpital w ostatnim roku konsekwentnie podejmuje działania na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, realizuje inwestycje i wprowadza nowe udogodnienia dla pacjentów. Pozyskuje także nową, profesjonalną kadrę i poszerza zakres usług medycznych o nowe świadczenia. Teraz placówka uruchamia Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Centralną Rejestracją – to kolejne, kluczowe inicjatywy w działalności szpitala. W uroczystym otwarciu uczestniczyli między innymi Łukasz Sendecki, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Wiesław Świerczyński- Starosta Powiatu Złotoryjskiego oraz senatorowie RP.

Prokuratura zna już wyniki sekcji zwłok Gabriela Seweryna przeprowadzonej po tym, jak celebryta zmarł w szpitalu. Trwa wyjaśnianie przyczyn jego śmierci.

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.

Anna Żabska w Zamku Książ Wałbrzycha prezesuje od 6 lat. Z tej okazji rozmawiamy o tym, co się udało, a co nie w Zamku Książ i uchylamy rąbka tajemnicy o trzech ważnych wydarzeniach, które jeszcze w grudniu odbędą się w Zamku Książ. To otwarcie apartamentów Księżnej Daisy po remoncie i prezentacja dokumentów i zdjęć z niemieckiego archiwum nowej głowy rodu Hochbergów. A od dziś Magia Świąt w Zamku Książ, która rusza już dzisiaj, 1 grudnia. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i filmu!