Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Lubinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczął 16 sierpnia 2023 rekrutację na kierunek lekarski w nowej filii w Wałbrzychu. Chętnych na studia lekarskie nie brakuje, już zarejestrowało się kilkudziesięciu chętnych! Jeśli ktoś myśli, że będzie się tu dostać łatwiej niż do Wrocławia, może się przeliczyć.

Pierwsza dama – Agata Kornhauser-Duda wierna była swojej fryzurze, której nie zmieniała od wielu lat. Zaczesane do góry włosy to już przeszłość. Zobacz, na jakie cięcie zdecydowała się prezydentowa.

Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

Kto żyw niech do Książa, bogatego grodu bieży, by pląsy kraśnych białogłów i najprzedniejszych polskich wojów krwawe boje zobaczyć. Przybywajcie co żywo na turniej rycerski do Zamku Książ w Wałbrzychu w sobotę i niedzielę (19-20 sierpnia 2023). Wstęp wolny!

Wielkopolski Czacz to jedyna taka wieś w Polsce. Na stoiska do handlu oprzerabiano obory, stodoły i garaże. Przy ulicy ustawiono też namioty wypełnione towarem. Można więc iść przez wieś, od obejścia do obejścia i szperać po straganach. Czy wiecie, kiedy najlepiej jechać do Czacza?