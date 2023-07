Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Lubinie. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam metr pod ziemią pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Jak się okazuje właściciel skarbu schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie.

Przed nami kolejny upalny, lipcowy weekend na Dolnym Śląsku. Kto żyw, będzie uciekać nad wodę, by tam miło spędzić czas. Wielu wrocławian, wałbrzyszan czy świdniczan wybierze Zalew Mietkowski i plażę w Borzygniewie podobnie jak w ubiegły weekend. Na miejscu spotkaliśmy tam nawet dziewczyny świętujące wieczór panieński właśnie nad wodą. Zobaczcie zdjęcia.

Niski stan rzeki Barycz oraz problem hydrologiczny na Stawach Milickich sprawiły, że nie wszystkie trasy dla kajaków są czynne. Jak mówi, Anna Urbańczyk, koordynatorka w organizacji Partnerstwo dla Doliny Baryczy, przed wycieczką najlepiej zadzwonić do organizatora spływów i zapytać, który odcinek jest najbardziej spływny. Stawy Milickie martwią się o produkcję ryb.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

200 stoisk z minerałami, biżuterią, lokalnymi produktami i rękodziełem, ciekawe wystawy, parada poszukiwaczy skarbów i koncerty Michała Szpaka i Smolastego - 24. Lwóweckie Agatowe Lato zapowiada się wspaniale. Potrwa od 14 do 16 lipca. Już wiecie, gdzie pojechać w ten weekend.

Poruszenie na basenie letnim w Świebodzicach. Dzisiaj, 11 lipca późnym popołudniem interweniowało tam Pogotowie Ratunkowe ze Świdnicy. Pomocy wymagał nastolatek z rozbitą głową. W takich obiektach należy przestrzegać poleceń ratowników, nie skakać do wody tam, gdzie wiszą tabliczki z zakazem.

Nazywany Wrocławskimi Mazurami ATM Marina Osobowice to niezwykły port jachtowy, w którym cumują motorówki, jachty czy kajaki. Wypożyczycie tam wszystko co pływa, nawet dom na wodzie, tzw Houseboat. Kilka szkół żeglarskich dla dzieci i dorosłych oferuje tam swoje kursy, w tawernie napijesz się pysznego drinka, a obłędne widoki zachodu słońca zapamiętasz na długo. Sprawdź jak wygląda to miejsce i jakie są ceny w galerii zdjęć

Rap Stacja Festiwal 2023 przeszedł do historii. Trzydniowa impreza przyciągnęła do Sławy tysiące fanów nie tylko z Polski. Ostatniego dnia na scenie stanęli m.in. Oki, Montana, Żabson i Mata. Festiwalowe miasteczko bawiło się do świtu. Zobaczcie zdjęcia z finału festiwalu!

Fundacja KGHM Polska Miedź ogłosiła konkurs na wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju. Wartość programu to 5 mln zł. Jednostki OSP mają szanse na dofinansowanie do zakupów sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego czy medycznego.

Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.